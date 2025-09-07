x

Alerta en la Loma de los Bernal, Medellín, por hurtos a apartamentos con llaves maestras

Según las denuncias, dos hombres entraron a una edificación que no tiene vigilancia y, después de ensayar en varias puertas, lograron entrar a uno de ellos y se robaron cerca de 60 millones en objetos de valor.

  • Este es el momento en el que los dos hombres empiezan a recorrer cada uno de los pisos de la edificación con el fin de encontrar la vivienda que pretenderían robar con la llave maestra que llevaban. FOTO: TOMADA DE VIDEO DE SEGURIDAD
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 16 minutos
bookmark

Haciendo uso de llaves maestras, dos hombres cometieron un millonario hurto dentro de un apartamento de la Loma de los Bernal, en la comuna 16 (Belén), en el suroccidente de Medellín. Según las denuncias, ensayaron en varias viviendas hasta que lograron vulnerar la cerradura de una de ellas, hecho que quedó captado en cámaras de seguridad.

Los hechos ocurrieron a las 3:15 de la tarde del pasado miércoles, luego de que uno de los residentes abrió la puerta con sus llaves y dos hombres se aprovecharon para evitar que esta se cerrara. Después de dejar que el residente perdiera la vista la puerta, los desconocidos entraron a la edificación y comenzaron a verificar si la llave maestra permitía abrir alguna de las cerraduras.

Cuando lograron vulnerar la puerta de uno de estos apartamentos, ingresaron y tomaron bolsos que estaban allí, en los cuales empacaron los objetos de valor que vieron en la propiedad, dejando únicamente aquellos elementos que requerían vehículos grandes para ser llevados.

Entérese: Golpe a “Los Cerrajeros”: cae banda señalada infiltrar y robar hasta $9.000 millones en conjuntos de El Poblado

Según informó el denunciante, se llevaron dos computadores, dos juegos de llaves de un carro, 20 lociones de distintas referencias, cuatro cargadores de iPhone y un bafle de lujo, además de dos bolsos que usaron para empacar estos objetos de valor. La víctima se enteró del robo cuando regresó a su casa y no encontró los elementos, por lo que interpuso la acción legal correspondiente ante las autoridades.

Con base en los registros de las cámaras de seguridad, las autoridades ya cuentan con los rostros de los dos presuntos responsables de este millonario hurto y se está estableciendo si pertenecerían a alguna estructura criminal que estaría cometiendo robos en las viviendas en esta parte de la ciudad.

Le puede interesar: Dos presuntos ladrones fueron abatidos por un subintendente de la Policía en Robledo Bello Horizonte, Medellín

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), este año se han denunciado 898 hurtos a residencias en Medellín, 173 casos menos que el año pasado, lo que representa una reducción del 16% en este delito. Esto equivale a cuatro viviendas robadas cada día en Medellín.

La comuna 16 (Belén) es la tercera donde más se registran estos robos, con 112 casos, solo superado por la 14 (El Poblado), donde se han reportado 129, y la 11 (Laureles-Estadio), donde han ocurrido 138 casos.

Las autoridades reiteran su llamado a la prevención contra este delito con el refuerzo de las puertas y las ventanas de las viviendas, la instalación de medidas de seguridad y tener buen contacto con los vecinos.

