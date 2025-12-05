x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Tenemos un máximo respeto”: Roberto Martínez, entrenador de Portugal, habló sobre Colombia y su futuro partido en el Mundial

El estratega de la Selección Portugal, elogió a la ‘Tricolor’ dirigida por Néstor Lorenzo y entregó un balance de lo que podría ser su encuentro en la Copa del Mundo, catalogándolo como un “partido digno de Mundial”.

  • El seleccionado nacional disputará su primer partido el 17 de junio. Aún no se conoce uno de los rivales. Saldrá del repechaje internacional y Roberto Martínez habló sobre Colombia. FOTO: Getty y Selección Colombia
    El seleccionado nacional disputará su primer partido el 17 de junio. Aún no se conoce uno de los rivales. Saldrá del repechaje internacional y Roberto Martínez habló sobre Colombia. FOTO: Getty y Selección Colombia
  • El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, habló sobre Colombia y su futuro partido en el Mundial. FOTO: AFP
    El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, habló sobre Colombia y su futuro partido en el Mundial. FOTO: AFP
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 9 minutos
bookmark

La participación de Portugal en el próximo Mundial ha puesto el foco en su grupo, el K, donde la Selección Colombia figura como el rival más fuerte de la fase inicial para el equipo de un Cristiano Ronaldo experimentado que quemará el último cartucho mundialista.

Le puede interesar: Colombia quedó en el Grupo K del Mundial 2026: enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo

Tras el sorteo, el director técnico del equipo luso, el español Roberto Martínez, dedicó tiempo a analizar a su oponente sudamericano, expresando gran respeto por la trayectoria de la ‘Tricolor’ y la calidad individual de sus jugadores.

El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, habló sobre Colombia y su futuro partido en el Mundial. FOTO: AFP
El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, habló sobre Colombia y su futuro partido en el Mundial. FOTO: AFP

La magia y el respeto histórico ante Colombia

Martínez, en una conversación con RCN, no solo reconoció el potencial colectivo del equipo de Néstor Lorenzo, sino que también destacó la capacidad de la selección para competir contra equipos europeos.

El estratega portugués recordó la tradición futbolística de Colombia y su adaptación al estilo de juego europeo durante los últimos años, una cualidad que la convierte en un “hueso duro de roer”, para su equipo plagado de estrellas internacionales.

“Siempre se analiza en la selección colombiana es el elemento mágico que nace en condiciones importantes. Crecí con Pacho Maturana, la Selección del 94 y siempre ha habido grandes selecciones. Tenemos un máximo respeto, últimamente vimos un amistoso ante España y muestra lo bien que se adapta Colombia a los equipos europeos. Máximo respeto y a partir de un partido digno para un gran Mundial”, dijo Martínez.

La selección de Portugal, que llega impulsada por el título de la Liga de Naciones 2025 y por contar con figuras como su capitán, Cristiano Ronaldo (quien sigue en carrera por el gol 1.000) y Bernardo Silva, entre otros, es la cabeza de serie del grupo que también completan Uzbekistán y el ganador del Repechaje Intercontinental 1.

En su análisis, el D.T. español trajo a colación sus experiencias pasadas con jugadores colombianos en la Premier League, destacando al delantero Hugo Rodallega como un ejemplo del espíritu del futbolista de nuestro país.

“Siempre he tenido la gran suerte de trabajar con jugadores colombianos en mi carrera, siempre hay un nombre que viene a mi mente que es Hugo Rodallega. Es un poquito el espíritu del futbolista colombiano. Jugadores competitivos, ganadores, espíritu de equipo y el talento individual que se hace especial en momentos especiales”, afirmó.

Elogios a Luis Díaz y al espíritu del grupo

Martínez también se detuvo en el presente de Luis Díaz, a quien considera la mayor figura de la selección y un jugador fundamental en el panorama del fútbol europeo. El técnico recalcó la exigencia de jugar en clubes de élite y el nivel que ha mostrado el extremo colombiano.

“Está en un momento muy importante en su carrera, jugar en el Bayern de Múnich tiene una exigencia máxima. Hace poco vi en vivo el partido ante PSG y fue un jugador hasta la tarjeta roja, que uno dice que es uno de los mejores jugadores del momento en la Champions League”, destacó.

“Eso habla de esta generación, pero hay que destacar a más jugadores de Colombia porque es una selección, está hecha de espíritu de grupo y equipo, es una Selección que mezcla muchos estilos de juego y eso es muy bueno en un Mundial”, concluyó Martínez.

También le puede interesar: En el Mundial 2026 se repetirá el partido inaugural de Sudáfrica 2010: así quedó el Grupo A que lidera México

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida