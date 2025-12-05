“Tenemos un máximo respeto”: Roberto Martínez, entrenador de Portugal, habló sobre Colombia y su futuro partido en el Mundial

La participación de Portugal en el próximo Mundial ha puesto el foco en su grupo, el K, donde la Selección Colombia figura como el rival más fuerte de la fase inicial para el equipo de un Cristiano Ronaldo experimentado que quemará el último cartucho mundialista.
Tras el sorteo, el director técnico del equipo luso, el español Roberto Martínez, dedicó tiempo a analizar a su oponente sudamericano, expresando gran respeto por la trayectoria de la ‘Tricolor’ y la calidad individual de sus jugadores.