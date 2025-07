Ni El Vaticano se salva: asaltantes vaciaron almacén religioso del Centro de Medellín

En el lugar los hechos había tres empleados, que fueron intimidados y obligados a entregar todas sus pertenencias, como celulares, billeteras, anillos, relojes y dinero en efectivo.

En el caso de González, los atacantes incluso lo obligaron a desnudarse, para llevarse ropa que llevaba puesta.

“A mí me encerraron en el baño, me pusieron a quitarme el bluyín y los tenis, que también se los llevaron. Luego me sacaron, ya para que abriera la caja registradora y también se llevaron todo el dinero que había allí en ese momento”, denunció el comerciante, en declaraciones entregadas a la emisora Blu Radio.