Hinchas bogotanos perdieron dos veces en centro comercial: primero contra Suiza y luego con ladrones

A pesar de que la Policía Metropolitana de Bogotá anunció que dispondría de un esquema de seguridad con 2.500 policías de refuerzo para monitorear y vigilar 48 centros comerciales, en uno de ellos se produjo un robo masivo de autopartes durante el partido de Colombia y Suiza en el Mundial de Fútbol de Norteamérica.
El hecho se presentó en el Centro Comercial Plaza Claro, en la carrera 68A con la calle 24B, justo entre las 3:00 p.m. y las 5:30 p.m. de este martes, cuando toda la atención de los visitantes y autoridades se concentraba en las pantallas que transmitían el juego, el cual terminó a favor de los europeos en penaltys.
De acuerdo con las denuncias preliminares, a 10 vehículos ubicados en el estacionamiento les robaron autopartes, principalmente espejos laterales, sin que nadie se diera cuenta.