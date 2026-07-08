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Hinchas bogotanos perdieron dos veces en centro comercial: primero contra Suiza y luego con ladrones

Mientras observaban el partido del Mundial, en el estacionamiento del lugar robaron autopartes de 10 vehículos.

  • La mayoría de vehículos afectados perdieron los espejos laterales, según los usuarios del centro comercial Plaza Claro. FOTOS: CORTESÍA.
    La mayoría de vehículos afectados perdieron los espejos laterales, según los usuarios del centro comercial Plaza Claro. FOTOS: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

08 de julio de 2026
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A pesar de que la Policía Metropolitana de Bogotá anunció que dispondría de un esquema de seguridad con 2.500 policías de refuerzo para monitorear y vigilar 48 centros comerciales, en uno de ellos se produjo un robo masivo de autopartes durante el partido de Colombia y Suiza en el Mundial de Fútbol de Norteamérica.

El hecho se presentó en el Centro Comercial Plaza Claro, en la carrera 68A con la calle 24B, justo entre las 3:00 p.m. y las 5:30 p.m. de este martes, cuando toda la atención de los visitantes y autoridades se concentraba en las pantallas que transmitían el juego, el cual terminó a favor de los europeos en penaltys.

De acuerdo con las denuncias preliminares, a 10 vehículos ubicados en el estacionamiento les robaron autopartes, principalmente espejos laterales, sin que nadie se diera cuenta.

Las víctimas acudieron a un CAI de la Policía cercano para instaurar la denuncia formal, pero de allá los mandaron para la Fiscalía.

Horas antes del hecho, el comandante operativo de la Policía de Bogotá, coronel Álvaro Mora, había anunciado que la Institución protegería a los hinchas que participaran de la jornada futbolera “con más de 2.500 uniformados de todas las especialidades, cámaras, radios, drones y el helicóptero Halcón, para reforzar la seguridad en 48 centros comerciales, 27 zonas de comercio y 18 sectores de restaurantes y gastrobares”.

Según el oficial, semejante dispositivo de seguridad tenía que ver con el hecho de que en los partidos anteriores “la cantidad de casos o requerimientos ciudadanos se incrementaron en un 64%, sobre todo en riñas en vía pública, atendiendo más de 1.400 incidentes”.

En respuesta a lo sucedido, el centro comercial y Multiplika, la empresa administradora del establecimiento, publicaron un comunicado lamentando la situación.

“Tan pronto se detectó la situación, se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad y atención establecidos. Nos pusimos a disposición de los usuarios afectados para recibir sus reportes y acompañarlos en la atención de esta situación”, indicaron.

Para fortuna de los usuarios, “el centro comercial en conjunto con la empresa de seguridad privada del complejo, adelantará el reconocimiento económico de los daños materiales ocasionados, conforme al procedimiento que se establecerá para tal fin”.

La empresa entregará a la Policía el material videográfico y tecnológico necesario para recaudar las pruebas, y anunció que reforzará su esquema de seguridad para evitar más casos como este.

Según el Observatorio del Delito de la Secretaría de Seguridad, en lo corrido de 2026 se han presentado 50.758 hurtos a personas en la Capital, un 6,3% menos que el anterior, cuando por estos días se contabilizaban 54.196.

En la categoría del hurto al comercio, van 3.481 casos reportados, mientras que en el mismo lapso de 2025 iban 4.015 (-13,3%).

Y en cuanto al hurto de automotores, específicamente, en 2026 van 1.129 casos, un 13,9% menos que en el mismo tramo del año pasado, cuando iban 1.311. La cifra implica que cada día, en promedio, se presentó un hurto de este tipo en Bogotá.

En esa metrópoli los hurtos de autopartes no solo están ligados a la delincuencia común, sino también a grupos de crimen organizado que se encargan de comercializar estos elementos en el mercado negro nacional y transnacional, según la Policía.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: La banda de “Chucho”, azote de los parqueaderos de centros comerciales.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos vehículos resultaron afectados por el robo de autopartes en Plaza Claro?
De acuerdo con la información preliminar, 10 vehículos fueron afectados por el robo de autopartes mientras se disputaba el partido entre Colombia y Suiza. Las autoridades no informaron si posteriormente aparecieron más víctimas.
¿Qué medidas de seguridad había anunciado la Policía para los centros comerciales durante el partido?
La Policía Metropolitana de Bogotá había anunciado un despliegue de 2.500 uniformados, además de cámaras, drones, radios y el helicóptero Halcón, para reforzar la seguridad en 48 centros comerciales, 27 zonas comerciales y 18 sectores de restaurantes y gastrobares.
¿Por qué la Policía reforzó la seguridad durante los partidos del Mundial?
El refuerzo respondió al aumento de incidentes registrados en jornadas anteriores del Mundial. Según la Policía, los requerimientos ciudadanos crecieron un 64 %, especialmente por riñas en vía pública, con más de 1.400 casos atendidos.
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