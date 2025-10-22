“Sentí un olor químico y me empecé a marear”: nueva modalidad de robo al usar casco de moto pedida por aplicación

Una joven denunciada que el pasado 17 de octubre, en la zona T de Bogotá, estaba intoxicada mientras viajaba en una moto solicitada por aplicación, luego de usar un casco que, según ella, tenía un fuerte olor químico.
La mujer contó que al finalizar su jornada laboral, hacia las 11:30 pm, pidió una moto por aplicación ante la dificultad para conseguir transporte debido a la lluvia. A pesar de notar que el conductor tenía una calificación baja (3,7) y más de 1.600 viajes, recibió el servicio..
“Cuando puse el casco sentí un olor muy fuerte, como a alcohol o algo químico. Pensé que estaba mojado, pero el olor era tan penetrante que me empezó a marear.”, relató la víctima a Noticias RCN.