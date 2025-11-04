Se durmieron en los laureles: informe revela las falencias que permitieron el robo del Louvre

El robo en el Museo del Louvre de París el pasado 19 de octubre ha acabado revelando las malas prácticas en materia de ciberseguridad que durante años dejado la seguridad de la pinacoteca en manos de programas obsoletos y sistemas protegidos por contraseñas débiles.
Las primeras conclusiones de una investigación administrativa encomendada a la Inspección General de Asuntos Culturales (IGAC) destaca una serie de fallos, pese a contar con procedimientos y protocolos y alarmas que funcionan correctamente.
Así, se indica que durante 20 años se ha subestimado el riesgo estructural relacionado con el robo de obra de arte, y que los equipos de seguridad, especialmente los dedicados a la vigilancia externa, son inadecuados.