La película animada Robot Salvaje ya se podrá ver en plataformas

Robot Salvaje es una de las cintas animadas que estuvo nominada al Óscar este año y en sus voces hay grandes actores como Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Stephanie Hsu, Matt Berry, Ving Rhames, Mark Hamill y Catherine O’Hara.

Fue dirigida y escrita por Chris Sanders, y producida por Jeff Hermann, con un estilo visual que combina animación 3D con una estética que evoca la pintura hecha a mano.

Robot Salvaje fue una de las grandes ganadoras de los Annie Awards 2024 gracias a su exploración en temas como la maternidad y el sentido de pertenencia.