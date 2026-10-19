Estos son los puntos que, según el minInterior Rodrigo Lara, tendrá en cuenta el Gobierno para soberanía de San Andrés

El pasado fin de semana, durante una visita al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la estrategia que su gobierno tomará para fortalecer la presencia de Colombia en esa zona. Su plan, explicó, es garantizar el control de sus espacios marítimos y proteger los intereses de las comunidades insulares.
El mandatario afirmó que cada isla conservará un mar territorial de 12 millas náuticas y su respectiva zona contigua. También anunció medidas para combatir la piratería, la pesca ilegal, el contrabando y el tráfico de estupefacientes con mayor intervención de la Armada Nacional.
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Entre las acciones previstas figura la expedición de un decreto el próximo 30 de noviembre, fecha en la que se conmemora el aniversario de San Andrés. La disposición establecerá las líneas de base del archipiélago en las cartas náuticas oficiales colombianas, con coordenadas precisas y con base en la ley.