Estos son los puntos que, según el minInterior Rodrigo Lara, tendrá en cuenta el Gobierno para soberanía de San Andrés

El pasado fin de semana, durante una visita al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la estrategia que su gobierno tomará para fortalecer la presencia de Colombia en esa zona. Su plan, explicó, es garantizar el control de sus espacios marítimos y proteger los intereses de las comunidades insulares. El mandatario afirmó que cada isla conservará un mar territorial de 12 millas náuticas y su respectiva zona contigua. También anunció medidas para combatir la piratería, la pesca ilegal, el contrabando y el tráfico de estupefacientes con mayor intervención de la Armada Nacional. Le puede interesar: Los puntos con los que Abelardo defenderá soberanía de San Andrés: habrá decreto con líneas de base del archipiélago. Entre las acciones previstas figura la expedición de un decreto el próximo 30 de noviembre, fecha en la que se conmemora el aniversario de San Andrés. La disposición establecerá las líneas de base del archipiélago en las cartas náuticas oficiales colombianas, con coordenadas precisas y con base en la ley.

De la Espriella propuso convertir a San Andrés en un centro logístico regional, capaz de atraer operaciones marítimas y nuevas inversiones. Para ello, plantea agilizar el Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales con procedimientos electrónicos que faciliten la inscripción de embarcaciones bajo bandera nacional, sin renunciar a los controles correspondientes. La estrategia también busca dinamizar el turismo náutico, fortalecer la marina mercante, ampliar la infraestructura portuaria y generar oportunidades de trabajo. De igual forma, contempla mejorar las condiciones de los pescadores artesanales, facilitar la comercialización de sus productos y garantizar prioridad a los raizales en los bancos de pesca históricos. En materia de cooperación internacional, el jefe de Estado propuso posicionar a San Andrés como punto estratégico para coordinar iniciativas de seguridad marítima, operaciones de salvamento y acciones conjuntas contra las redes criminales, en colaboración con otros países de la región.

Finalmente, el presidente cuestionó las políticas de sus antecesores frente a la defensa marítima y sostuvo que la falta de atención al océano tuvo consecuencias territoriales para Colombia.

¿Cuáles serán las líneas de base de la isla?

En lo que refiere a la soberanía de la isla, Abelardo de la Espriella señaló que trazar las líneas de base del archipiélago tiene como objeto defenderlo como un conjunto inalienable. “Es la decisión que debimos tomar hace 48 años”, explicó al respecto el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Al respecto, el funcionario dijo que las líneas de base son “aquellas desde donde un país mide su mar” y que “si se trazan alrededor de un archipiélago completo, el mar que queda adentro es agua interior y el conjunto se defiende como un solo territorio, no isla por isla”.

“Colombia llegó a La Haya con la tarea mal hecha. López Michelsen (1974–1978), que sí entendía el problema de fondo, ordenó trazarlas en la Ley 10 de 1978. Se hizo años más tarde para la costa continental, pero nunca para el archipiélago. La defensa de Colombia partió de que el meridiano 82 (Tratado Esguerra - Bárcenas) era la frontera, el argumento más flojo que teníamos”, escribió en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Lara dijo que cuando los jueces miraron el mapa “no vieron un archipiélago”, sino que “vieron un reguero de puntitos en el mar”. “No vieron un territorio que Colombia hubiera administrado y defendido como una sola cosa, porque nunca nos tomamos el trabajo de demostrarlo”, agregó. En su trino, el ministro expresó que por esa situación es que el “fallo de 2012 pretende despedazar al archipiélago como conjunto inseparable que es y dejar a nuestras islas como enclaves separadas por un mar foráneo” y señaló como ejemplo que “Francia trazó líneas base de archipiélagos remotos como las islas Kerguelen y Dinamarca con las Feroe” y que “nadie les discute hoy esos mares”. “La historia juzgará con severidad los errores de la defensa de nuestro archipiélago. Hoy se corrigen en un aspecto importante y en el sentido de las tesis defendidas por el gran profesor Enrique Gaviria. Con Nicaragua, anunció el presidente, habrá diálogo de buena fe sobre el fallo, pero con una premisa clara: el fallo de 2012 es inaplicable en su literalidad”, remató Rodrigo Lara. Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué son las líneas de base de San Andrés y cómo afectan la soberanía marítima de Colombia? Las líneas de base son referencias geográficas desde las que se mide la extensión del mar territorial. Su trazado para el archipiélago busca definir oficialmente sus espacios marítimos, aunque sus efectos jurídicos dependen del derecho internacional aplicable. ¿Por qué Colombia quiere trazar las líneas de base del archipiélago de San Andrés? El Gobierno plantea delimitar cartográficamente el archipiélago como una unidad geográfica y reforzar su posición sobre los espacios marítimos. La iniciativa se relaciona con la Ley 10 de 1978 y con la controversia territorial entre Colombia y Nicaragua. ¿Cuándo se publicará el decreto sobre las líneas de base de San Andrés y qué incluirá? Según el anuncio presidencial, el decreto se expedirá el 30 de noviembre, fecha del aniversario de San Andrés. Incluirá las líneas de base del archipiélago en las cartas náuticas oficiales colombianas, con coordenadas precisas. Su publicación y contenido definitivo deberán verificarse oficialmente. ¿Cómo podría afectar a Colombia el fallo de La Haya de 2012 sobre San Andrés y Nicaragua? El fallo de 2012 redefinió la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua y otorgó a este último país derechos sobre una amplia zona marítima. Las nuevas medidas colombianas buscan fortalecer su posición, pero no modifican automáticamente una sentencia internacional.