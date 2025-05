Iga Swiatek y Carlos Alcaraz, vigentes campeones, pisan fuerte en Roland Garros

En la primera jornada en la que la Philippe Chatrier luce la placa inaugurada el domingo para homenajear a Rafael Nadal, con su huella y el 14 en referencia a sus títulos de campeón, Paula Badosa (10ª) miró a su ilustre compatriota para remontar ante Naomi Osaka (49ª); 6-7 (1/7), 6-1 y 6-4.

“Cuando he perdido el primer set lo primero que he hecho ha sido mirar la placa de Rafa para inspirarme. Me he dicho ‘vamos, Paula, tienes que luchar como él lo hacía’. Así que gracias Rafa, te echamos de menos”, señaló.

La emoción también encontró su lugar este lunes con las lágrimas de Caroline Garcia, ganadora del Masters WTA en 2022 y descendida ahora hasta el puesto 144° del ranking femenino, que se despidió de su último Roland Garros con una derrota por un doble 6-4 ante la estadounidense Bernarda Pera (83°).