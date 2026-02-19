Video | Romario deslumbra con 60 años: así se vio jugando fútbol playa en pleno Carnaval de Río

No se le nota la edad. Con 60 años tiene mejor estado físico que cualquier joven: los brazos fuertes y definidos, el pecho igual, un abdomen plano. De no ser por el cabello canoso, cualquiera podría pensar que el exfutbolista brasileño Romario es un juvenil listo para debutar de nuevo y ser una figura en el balompié internacional.
Romario siempre tuvo un talento descomunal. Decían que, cuando quería, hacía con el balón lo que su voluntad dictara. Por eso marcó más de 700 goles en su carrera profesional. Además, fue figura en el Vasco da Gama, PSV de Países Bajos, Barcelona, Flamengo, Valencia, Fluminense, Al-Sadd, Miami FC y Adelaida F.C. Además, estuvo en la Selección de Brasil que ganó el Mundial de 1994.