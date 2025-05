“Vivimos en una crisis de identidad global”: Rosa Montero presentó su más reciente novela Animales difíciles

Lo más aterrador, es que no es la primera vez, dentro de esta saga, que Rosa Montero presenta panoramas aterradores, que llegan a lo apocalíptico, y tiempo después todo se vuelven realidad. También sucede en Animales difíciles , la cuarta y última novela que escribirá sobre su personaje Bruna Husky, y que muchos de sus seguidores se niegan a terminar de leer.

A diferencia de todos los demás, en este libro ella ha tenido que aceptar su propio cuerpo y su propia vida. Es por eso, que este libro habla de la identidad, un tema que siempre me ha interesado pero que nunca lo había abordado de esta manera”.

“Hay mucha gente que viene con el libro leído por la mitad porque no quieren que la novela se les acabe (risas). Nunca pensé en el número de libros de la serie, ni siquiera cuando comencé esta nueva novela sabía que sería la última, sólo en la medida en que la escribía.

“En las primeras tres novelas ella es una tecnohumana que ha sido desarrollado para el combate, una pantera de dos metros, pero en el anterior libro, Los tiempos del odio, ella está a punto de morir y para evitarlo, sus memorias y dotación emocional es traspasada a otro cuerpo, el de una tecnohumana de cálculo, que es pequeña, que no sirve para el combate. Como ella misma dice, “antes era una pantera, ahora soy una ardilla.

Además de resolver el caso peligroso, debe vivir en ese cuerpo extraño, en el cual debe reconocerse y empezar a aceptarse, lo cual no es nada fácil. Esto hace que el libro sea el más épico de toda la saga. Ahí me di cuenta que no sería capaz de escribir otra novela de Bruna mejor que esta”.