Rosa Villavicencio asume oficialmente la Cancillería: disputa con Perú y crisis de pasaportes marcan inicio de su gestión

La Presidencia de la República publicó en su portal de aspirantes la hoja de vida de Rosa Villavicencio como ministra de Relaciones Exteriores en propiedad, quien estaba en ese cargo bajo el rol de encargada tras la renuncia de Laura Sarabia. Será posesionada en los próximos días.
Villavicencio, economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, cuenta con una especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y una maestría en Migración y Relaciones Intercomunitarias.