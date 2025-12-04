x

Rosalía anuncia concierto en Colombia: ¿dónde y cuándo será?

La cantante española dio a conocer las fechas de su tercera gira mundial en la cual promocionará su cuarto álbum de estudio, LUX, estrenado en noviembre.

    Rosalía lanzó LUX, su último disco, en noviembre. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Colombia será uno de los países que la cantante española visitará en su LUX Tour 2026. Este jueves, Rosalía reveló las fechas de su tercera gira mundial, que iniciará en marzo en Francia y visitará varios países de Latinoamérica entre julio y septiembre. En total, la artista realizará 42 conciertos.

El nuevo tour de Rosalía es para promocionar su cuarto álbum de estudio, LUX, el cual fue estrenado en noviembre de 2025. Desde su lanzamiento –e incluso antes–, el disco ha impactado debido al proceso creativo realizado por la artista: incluye canciones en 13 idiomas diferentes, tiene referencias literarias y religiosas, y colaboraciones con artistas de diferentes géneros como la London Symphony Orchestra, Björk, Estrella Morente, entre otros.

Por eso, el éxito de LUX fue prácticamente inmediato: debutó en la posición de la lista Global Top Albums de Spotify, convirtiendo al disco en el lanzamiento más escuchado de una artista de habla hispana en plataformas de streaming.

LUX Tour 2026 iniciará el 16 de marzo en Lyon, Francia, y en Europa estará hasta mayo. De ahí pasará a Estados Unidos y justamente Colombia será la primera parada de Rosalía en Latinoamérica. El concierto de la cantante española en el país será el 16 de julio de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.

Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico serán los otros países de la región que visitará la artista durante su gira.

¿Cómo comprar las boletas para el concierto de Rosalía en Colombia?

Las entradas para el concierto podrán adquirirse en preventa para fanáticos de la artista desde este martes 9 de noviembre a las 10:00 de la mañana en el sitio web de Tu Boleta. Para esto hay que ingresar a rosalia.com e inscribir su correo electrónico en el concierto al que quiere asistir.

Para clientes de los Bancos Aval y de Movistar, las boletas estarán disponibles a partir de este 10 de diciembre desde las 10:00 de la mañana. Y, finalmente, la venta general comenzará el 11 de diciembre a las 10:00 de la mañana hasta agotar existencias.

Los precios para el concierto de Rosalía en Bogotá van a partir de 282.000 pesos hasta 871.000 pesos con servicio incluido.

Utilidad para la vida