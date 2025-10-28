¿Por qué el boom de Rosalía con su nueva canción Berghain?

Los dos últimos lunes de este mes, Rosalía paralizó la industria musical y, con ella, las redes sociales. Su más reciente movida fue este 27 de octubre, cuando en diferentes momentos del día y en distintos continentes lanzó Berghain, el primer sencillo de Lux, su nuevo álbum que verá la luz el próximo 7 de noviembre. Puede leer: El boom mediático y cultural en que se convirtió que Shakira y el Grupo Niche cantaran juntos en Cali Como todo lo espectacular hoy en día, el estreno de la canción y su video tardó apenas unos minutos en volverse tendencia y ser protagonista de trinos, memes y tiktoks. Según su equipo de producción, Berghain es “una gran pieza orquestal” y el segundo de los cuatro movimientos que tendrá el disco por venir. Este nuevo tema, que hace parte del cuarto álbum de estudio de la española, es una colaboración con la reconocida artista islandesa Björk y con Yves Tumor, productor de música experimental.

La primera clave para entender el impacto del lanzamiento está en que la canción, de poco más de tres minutos, combina tres idiomas: español, inglés y alemán. Precisamente en este último inicia el tema, con un coro acompañado por la Orquesta Sinfónica de Londres que canta Su miedo es mi miedo / Su rabia es mi rabia, para dar paso a una Rosalía que, en un principio, suena más a una cantante lírica que a una de flamenco. Pero, poco a poco, la artista va llegando a su género, ese en el que se ha destacado por fusionar con pop y sonidos urbanos. Ese recorrido se hace claro en el video de Berghain: primero llega Rosalía a su casa, donde se mueve en una cocina y un baño atestados de músicos e instrumentos que la acompañan (haciendo un paralelo a cómo suenan sus pensamientos intrusivos) en el bus, la calle, la joyería y hasta en el consultorio médico, tal.

Rosalía en uno de los apartes de su video. FOTO Captura de pantalla.

Ahí es donde entra la segunda clave, que es el video, el cual fue dirigido por Nicolás Méndez, quien también estuvo detrás de TKN, Pienso en tu mirá y Malamente, otros éxitos de la cantante. La grabación, realizada en Varsovia, Polonia, cuenta la historia de una mujer con el corazón roto y su proceso para repararlo. En ese camino, las imágenes y referencias son varias: a la iconografía religiosa con un corazón en llamas y a la historia clásica de Blancanieves. Y asimismo están presentes los “guiños” musicales a Carmina Burana, una de las cantatas más importantes del siglo XX, y a Verano de Las cuatro estaciones de Vivaldi. Justo por su combinación de música clásica y música experimental, es que la nueva canción de Rosalía ha sido calificada como “magistral” por críticos de medios especializados en música como Billboard y Rolling Stone. Hay también detractores a quienes les parece una canción Pero aparte de la calidad técnica y de la expectativa frente a lo que podrá ser Lux, lo que también se ha destacado es la campaña de marketing detrás del lanzamiento.