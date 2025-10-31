¿Al estilo Osorio? Diego Arias habló de la rotación en Atlético Nacional tras ganarle a Llaneros

El pulso por la cima de la Liga BetPlay 2025-II tiene un nuevo dominante: Atlético Nacional, quien priorizando las semifinales de Copa Colombia, rotó su plantilla y, aun así, firmó una contundente victoria 0-3 ante Llaneros en el cierre de la jornada 18, asumiendo así el liderato de la clasificación.
El triunfo en Villavicencio se gestó con los tantos de Campuzano, Rengifo y Batista, mostrando una cara diferente del equipo dirigido por el técnico Diego Arias, quien en rueda de prensa posterior al encuentro habló de la famosa rotación, estrategia que se conoció antes con Juan Carlos Osorio.
