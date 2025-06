También hicieron énfasis en que el proceso judicial “no nace del rencor ni del protagonismo”, sino de “un duelo profundo, de una pérdida irreparable” y de la necesidad de que República Dominicana “enfrente una verdad incómoda: hemos fallado como sociedad cuando el entretenimiento puede más que la vida y cuando el Estado no cumple su rol esencial de cuidar, fiscalizar y prevenir”.

Para ellas, la denuncia “es una herramienta legal, pero también un acto de memoria” y “no busca castigar sin fundamentos ni emitir juicios paralelos”.

Quieren que el caso “se investigue, que se determine la verdad, que se asuman responsabilidades donde corresponda y que las víctimas no desaparezcan del relato oficial”, dijeron, y añadieron que esperan que no haya impunidad, puesto que no consideran que el accidente sea un hecho aislado sino que se trató de “un riesgo consciente por parte de los propietarios”.

Los hermanos Espaillat enfrentan una pena de hasta dos años de cárcel por el cargo imputado. Un tribunal del país los acusa de “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” en el manejo del local, que presentaba “fallas estructurales”.

Según las investigaciones técnicas de la justicia, el techo colapsó después de ser cargado “de manera excesiva” con ductos, aires acondicionados, tanques de agua “sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura” para soportar el peso. La Fiscalía también señaló a los propietarios de “intimidar o manipular a empleados” que pudieran ser llamados como testigos.

