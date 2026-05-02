Conozca al colombiano que decide cómo será su próximo celular

Para el diseñador colombiano Rubén Castaño es imposible concebir el diseño sin emoción. Son dos componentes que, sí o sí, deben ir de la mano, “es el lenguaje universal para mí y algo que debe estar balanceado”.
Con esa filosofía comenzó diseñando electrodomésticos en Philips, en Italia, en sus prácticas como estudiante para luego quedarse un par de años más y ya, desde 2005, hacer parte de Motorola y generar una revolución en el mercado celular. El colombiano Rubén Castaño es vicepresidente de Diseño, Marca y Experiencia del Cliente de Motorola en el mundol.
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Por sus manos pasa la decisión de formas, colores, texturas y funcionalidad que tienen los celulares que usted está usando y aunque asegura que esto es un trabajo en equipo –maneja cerca de 250 personas– y partnership su visión como diseñador es pieza fundamental para la marca que hoy hace que no sean necesarias las carcasas porque el celular por detrás es un gusto al tacto y está hecho de materiales resistentes y los colores son vivos, son tendencia, hay que mostrarlos y hacen parte de la personalidad de cada usuario.
Con Rubén conversamos en Los Ángeles, en el lanzamiento de la séptima generación de plegables de Motorola: el razr 70 ultra y el razr 70. Pero antes de contar su historia en la meca del diseño de celulares en el mundo hay que devolverse en el tiempo.