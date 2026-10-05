Gobierno vuelve a aplazar la entrada del RUI, el nuevo Sisbén, para diciembre de 2027

La entrada en operación del Registro Universal de Ingresos (RUI) volvió a aplazarse. El Gobierno de Abelardo de la Espriella amplió hasta el 31 de diciembre de 2027 el periodo de transición hacia el sistema que busca clasificar a los colombianos según su situación socioeconómica.
El cronograma original contemplaba iniciar la puesta en marcha el 1 de agosto de 2026, durante el gobierno de Gustavo Petro. Posteriormente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) planteó extender el plazo hasta el 31 de julio de 2027. Ahora, el nuevo proyecto de decreto vuelve a modificar la fecha, según información de Cambio.
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El RUI fue incluido durante la administración Petro en el Plan Nacional de Desarrollo como una herramienta para mejorar la focalización de los programas sociales. Su propósito es cruzar información de distintas bases de datos estatales para construir una clasificación más precisa de los hogares y orientar el acceso a subsidios y programas sociales.
Sin embargo, las primeras fases del sistema evidenciaron fallas importantes. El DNP considera que el nuevo modelo todavía no tiene el nivel técnico necesario para asumir algunas de las funciones que actualmente cumple el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).