¿Por qué Rusia y China no intervienen en la tensión geopolítica entre Trump y Maduro?

Durante los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden No se había visto una escalada militar tan amplia como la que impulsa Donald Trump en su segundo mandato. El líder republicano asegura estar dispuesto a erradicar por cualquier medio las “narcolanchas” que asegura que salen de Suramérica y Centroamérica a su país.
Sin embargo, hay un punto que despierta aún más curiosidad entre los expertos en geopolítica: la clara intención de derrocar al régimen de Nicolás Maduro. El mundo mantiene la mirada puesta en Venezuela, donde se han registrado sobrevuelos de aviones militares y la llegada del coloso. USS Gerald R. Ford (CVN-78) al Caribe, un movimiento que parece tener un objetivo claro.