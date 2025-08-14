Rusia incluyó a Reporteros Sin Fronteras en la lista de organizaciones “indeseables”

Reporteros sin Fronteras (RSF) trabaja para proteger un principio: cada persona debe poder acceder a información sin restricciones.
Esta garantía constituye un pilar que permite a las personas informarse, analizar la realidad, formar criterios y tomar decisiones, tanto a nivel personal como social.
Esa labor se sustenta en los valores del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en las normativas y códigos que rigen el oficio del periodismo: el acceso a información libre y fiable a las personas.