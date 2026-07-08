Rusia responde por los colombianos desaparecidos en la guerra: hay 173 casos reportados y familias siguen esperando

La búsqueda de respuestas de las familias colombianas que tienen a un ser querido desaparecido en la guerra entre Rusia y Ucrania se mantiene abierta.
Detrás de los 173 reportes registrados por el consulado de Colombia en Moscú hay historias de personas que dejaron de comunicarse, procesos de identificación que avanzan lentamente y trámites diplomáticos que, según los familiares, no han permitido conocer con claridad qué ocurrió con ellos.
Esta misma incertidumbre llevó a que más de 50 familiares realizaran un plantón este miércoles 8 de julio en la avenida El Dorado, en Bogotá, donde denunciaron que han enviado solicitudes a las autoridades colombianas y rusas sin obtener respuestas claras sobre los connacionales que dejaron de comunicarse.
De acuerdo con la investigación publicada por El Tiempo, varias familias aseguran que han acudido a la Cancillería para conocer avances sobre sus casos, pero continúan sin información definitiva sobre qué ocurrió con sus allegados.