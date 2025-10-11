x

Atención: así puede seguir la ruta de los carrotanques de EPM para abastecerse de agua

Durante el fin de semana el norte de Medellín y los municipios de Bello, Copacabana y Girardota tienen suspendido el servicio de agua potable.

    Más de un millón de personas están sin el servicio de agua potable en Medellín, Bello, Copacabana y Girardota. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Por la modernización de la planta Manantiales, más de un millón de personas en el norte del Valle de Aburrá se encuentran durante el fin de semana sin el servicio de agua potable. Para minimizar el efecto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha establecido 58 rutas de carrotanques distribuidas en las zonas afectadas.

La interrupción del servicio comenzó el jueves, 9 de octubre y se espera que finalice el lunes festivo, 13 de octubre. Tiempo en el cual EPM estará haciendo trabajados con el objetivo de “seguir prestando un servicio con calidad”, según lo han informado a través de sus canales oficiales.

Lea también: Así será corte de agua que afectará a más de 1 millón de personas este puente festivo en Medellín y el norte del Valle de Aburrá

Estas obras incluyen la interrupción del servicio de acueducto en 438.405 instalaciones, afectando a 703 mil hogares que se traducen en 1.139.853 personas sin el líquido vital en sus residencias.

Ante el impacto de los trabajos, los usuarios pueden estar atento a las rutas de carros abastecedores de agua que ha destinado la empresa pública entendiendo que a pesar de las recomendaciones, algunas personas no alcanzaron a abastecerse del líquido con antelación o debido a lo prolongado de la interrupción pueden quedarse sin este.

¿Cómo seguir la ruta de los carrotanques de agua de EPM?

Para saber cuáles serán las rutas que pasarán por cada sector, los usuarios afectados pueden ingresar a la página de EPM y conocer el número de carrotanques destinados a cada zona, además de las direcciones que abarcarán en su recorrido.

Además de eso, se ha creado un enlace especial donde las personas pueden ingresar y colocar la dirección donde se encuentran, allí el sistema hace una búsqueda y en un radio de 2 kilómetros alrededor determina si hay un carrotanque cercano para que los usuarios estén atentos y puedan salir a abastecerse del líquido.

De las 58 rutas que ha establecido EPM, 48 están destinadas a zonas residenciales y 10 a zonas industriales y comerciales. Así mismo, en las partes donde no pueden ingresar los vehículos, especialmente zonas altas, se espera entregar más de 30.000 bolsas con 6 litros de agua.

Siga leyendo: Más de 1 millón de afectados: los barrios que se quedarán sin agua el próximo puente festivo en el norte del Valle de Aburrá

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas rutas de carrotanques dispone EPM?
58 rutas en total: 48 para uso residencial y 10 para salud/grandes clientes.
¿Cuáles municipios serán atendidos?
Medellín, Bello, Copacabana y Girardota.
¿Dónde consultar el mapa de los carrotanques?
En el sitio web de EPM, mediante un mapa interactivo georreferenciado.
