Medellín abre convocatoria 2026 de la Ruta del Emprendimiento con 700 cupos y capital semilla de hasta $15 millones

La Alcaldía de Medellín abrió oficialmente la convocatoria 2026 del programa la Ruta del Emprendimiento. Esta estrategia busca consolidarse como plataforma integral de apoyo para emprendedores y empresarios de base tecnológica en la ciudad.
La invitación estará disponible de manera permanente durante 2026, hasta agotar los 700 cupos previstos. El programa está dirigido a emprendedores con ideas en etapa temprana, así como a empresas que ya se encuentren en procesos de ideación, preincubación, incubación, aceleración o consolidación.
La Ruta del Emprendimiento ofrece acompañamiento práctico y especializado, conectado con el ecosistema local, que abarca desde la estructuración inicial del modelo de negocio hasta el escalamiento, la sofisticación y la expansión hacia nuevos mercados.