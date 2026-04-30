Estas son las rutas por las que se mueve el mercurio para la minería ilegal en Antioquia

Sabaneta tiene dos famas bien ganadas: ser el municipio más pequeño del país y albergar una de las explosiones urbanísticas más aceleradas de Antioquia en la última década. Lo que nadie asocia con ese paisaje de torres y centros comerciales es lo que revela el Instituto Popular de Capacitación (IPC): Sabaneta es también la zona donde más mercurio se ha incautado en la región entre 2022 y 2026, un químico venenoso que es usado para la extracción ilegal de oro.
Pero el dato nada tiene que ver con que en este municipio —de apenas 15 kilómetros cuadrados— se estén presentando extracciones ilegales de oro; primero porque no hay exploraciones; y segundo, porque la mayoría de su territorio ya está construido o en proceso de licenciamiento de edificios.
El IPC, con base en cifras de la Policía Nacional, encontró que la mayor incautación del elemento 80 en la tabla periódica en los últimos cuatro años no se había presentado en Buriticá, Segovia, Remedios, Caucasia o El Bagre, por mencionar los principales epicentros mineros de Antioquia. La mayor cantidad de mercurio incautado se produjo en Sabaneta, donde en este periodo se incautaron 85 kilos de este químico; parecería una cantidad muy elevada, pero ante la composición del mismo, esta cifra es ínfima.