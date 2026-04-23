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¿Qué arreglaron los venteros del estadio con Ryan Castro? Esto es lo que se sabe de la protesta de los comerciantes

Tras cerramientos en los espacios aledaños al Atanasio Girardot por la serie de conciertos este mes –grupo Firme y Ryan Castro–, los venteros pidieron trabajar sin interrupción. Ryan Castro y su equipo se pronunciaron para buscar una solución.

  • Así lucían al medio día algunos de los puestos de ventas cercanas al Atanasio Girardot. Los cerramientos impedían incluso la entrega de los productos por parte de proveedores. Según Ryan Castro y su equipo, el tema ya se solucionó. Este viernes un nuevo recorrido lo verificará. FOTO Mauricio Palacio y cortesía.
    Así lucían al medio día algunos de los puestos de ventas cercanas al Atanasio Girardot. Los cerramientos impedían incluso la entrega de los productos por parte de proveedores. Según Ryan Castro y su equipo, el tema ya se solucionó. Este viernes un nuevo recorrido lo verificará. FOTO Mauricio Palacio y cortesía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Cada concierto en la ciudad que se hace en el estadio es un dolor de cabeza para los venteros ubicados en los alrededores por cuenta de los cerramientos que se hacen para garantizar la seguridad, entrada y movilidad de los asistentes.

Pasó con Shakira, con Karol G, con todos los grandes espectáculos que han llegado a la ciudad. “Desde ya tenemos pérdidas, porque los cierres están desde el mismo fin de semana”, le dijo a QHubo Alexander Ramírez, vocero de los venteros. Periodistas de QHubo estuvieron este jueves temprano y evidenciaron cómo las vallas que ya estaban instalando les impedía el trabajo a los venteros quienes llamaron la atención –de nuevo– frente a esta situación: cerca de 127 locales sin poder trabajar.

Puede leer: ¿No alcanzó boleta para Ryan Castro? El concierto será transmitido en evento gratuito en la Feria de Ganado

Tras varias llamadas y reuniones se buscó solucionar la situación para estos venteros que quieren y aprecian la música de Ryan Castro y saben de su cercanía con el barrio y con la gente.

¿Qué se sabe de la situación de los venteros del estadio para este concierto?

Cerca de las 7:30 de la noche llegó un comunicado de la organización del concierto con varias aclaraciones al respecto.

Lo primero fue enfatizar que Ryan Castro y su equipo “han liderado un proceso de diálogo cercano y constructivo con Alexander Ramírez, representante de la red de venteros de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, reafirmando su compromiso con la ciudad y con las comunidades que hacen parte de este tipo de eventos”.

Puede leer: ¡AWOOO! Metro de Medellín operará 24 horas por concierto de Ryan Castro: así será el servicio

La idea de Ryan es escuchar, no quiere que en un espectáculo tan importante para su carrera y relevante para su historia como artista haya cabos sueltos en temas que son esenciales para él como el bienestar de su gente: “El artista ha escuchado activamente las inquietudes del gremio, buscando alternativas que permitan que cientos de familias continúen vinculadas a la dinámica económica que genera el espectáculo”, aseguró el comunicado firmado por el equipo de Ryan Castro y los organizadores del evento, Breakfast Live.

Entonces, ¿en qué quedaron?

Según el equipo del artista “se han establecido acuerdos que incluyen la designación de coordinadores por parte de la red de venteros, quienes facilitarán la organización de cerca de 400 personas, garantizando su participación durante el evento bajo condiciones que priorizan tanto su actividad como la logística y seguridad del público asistente”.

Ryan Castro espera hacer historia el sábado en Medellín. En una reciente entrevista con Telemedellín, quien hará parte de la transmisión en la Feria de Ganados del show, dijo que entre el público estarán sus amigos de la infancia, su familia, su barrio y hasta los conductores de los buses que lo vieron cantar. Por eso, solucionar este lío con los venteros era prioritario, según conoció EL COLOMBIANO. La idea es que sea una fiesta de ciudad y que hasta los venteros participen en ella.

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