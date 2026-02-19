Revelan la fortuna que pagó el exolímpico Ryan Wedding por asesinar a un socio en Medellín

De ser un exsnowboarder olímpico a convertirse en un presunto capo del narcotráfico y señalado como el principal responsable del asesinato de un informante del FBI. Se trata de Ryan James Wedding, de 44 años, un canadiense acusado de liderar una poderosa red dedicada al tráfico de cocaína con operaciones que se extendían desde Colombia —como país de origen de la droga— hacia México, Estados Unidos y Canadá. Lea también: Cayó Ryan James Wedding, exdeportista olímpico vinculado con homicidio de extranjero en el Mall del Indio, Medellín El exatleta quedó bajo custodia del Federal Bureau of Investigation (FBI) en enero de 2026, luego de permanecer fugitivo durante más de una década, ya que habría actuado como presunto jefe y coordinador del envío masivo de droga hacia Norteamérica.

El FBI anunció la captura del exdeportista olímpico Ryan James Wedding, quien, entre otros muchos delitos es investigado por el asesinato del colombo-canadiense Jonnathan Acevedo García, de 42 años, en un restaurante del Mall del Indio, oriente de Medellín. FOTOS: CORTESÍA

Sin embargo, su búsqueda se intensificó tras el asesinato de Jonathan Christopher Acevedo García, de 42 años, ocurrido al interior de un restaurante ubicado en el Mall del Indio, en Medellín. De acuerdo con los reportes judiciales, el informante colombiano y de origen canadiense fue abordado el 31 de enero de 2025 por un hombre que le disparó cinco veces en la cabeza hasta causarle la muerte. Se conoció que Acevedo García había formado parte de la red de narcotráfico liderada por Wedding, pero decidió proporcionar información al FBI sobre sus operaciones con el fin de colaborar en una investigación en curso.

La víctima no solo era un colaborador, sino también una pieza clave para testificar en el juicio contra el exsnowboarder, quien al parecer se enteró de sus movimientos y habría ofrecido hasta 5 millones de dólares por el asesinato, según el medio canadiense CBC News. El crimen habría sido ejecutado por dos hombres en una motocicleta, la misma que fue hallada más tarde en el barrio Loreto, ubicado en la comuna 9 de Buenos Aires, Medellín.

La captura de Ryan James Wedding. FOTO: Cortesía