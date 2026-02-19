Revelan la fortuna que pagó el exolímpico Ryan Wedding por asesinar a un socio en Medellín

De ser un exsnowboarder olímpico a convertirse en un presunto capo del narcotráfico y señalado como el principal responsable del asesinato de un informante del FBI.
Se trata de Ryan James Wedding, de 44 años, un canadiense acusado de liderar una poderosa red dedicada al tráfico de cocaína con operaciones que se extendían desde Colombia —como país de origen de la droga— hacia México, Estados Unidos y Canadá.
El exatleta quedó bajo custodia del Federal Bureau of Investigation (FBI) en enero de 2026, luego de permanecer fugitivo durante más de una década, ya que habría actuado como presunto jefe y coordinador del envío masivo de droga hacia Norteamérica.