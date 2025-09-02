¡Trabajo sí hay! S&A abrió convocatoria laboral con más de 445 vacantes en diferentes municipios de Colombia

Sectores con más oportunidades

Las áreas con mayor número de cupos en S&A son: - Servicio al cliente y afines. - Ventas. - Producción, operarios y manufactura. - Otras áreas administrativas y de apoyo. Lea más: ¿Quiere trabajar desde casa? Más de 950 vacantes están disponibles en Magneto Empleos

Oportunidades laborales más destacadas

Técnico de soporte y reparación en seguridad electrónica - Medellin

Salario: $ 2.550.000 a $ 2.750.000. Requisitos: - Técnico o tecnólogo en electrónica. - Conocimientos en seguridad electrónica. - Conocimientos básicos en sistemas y electrotecnia. - Experiencia mínima de 1 año en funciones relacionadas. Responsabilidades: - Realizar valoraciones y reparaciones de equipos electrónicos (tarjetas, cámaras de vigilancia, alarmas, televisores y afines). - Ejecutar diagnósticos y reparaciones con herramientas de laboratorio (multímetros, estaciones de calor, entre otros). - Asegurar precisión y atención al detalle en los procesos de reparación. Aplique aquí.

Asesor Comercial Ti / Seguridad Electrónica / Medellin

Salario: Requisitos: - Técnico o tecnólogo electrónico. - Conocimientos en seguridad electrónica. - Conocimientos básicos en sistemas y electrotecnia. - Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. - Precisión y atención al detalle. Responsabilidades: - Realizar valoraciones y reparaciones de equipos electrónicos como: tarjetas electrónicas, cámaras de vigilancia, alarmas y televisores u otros equipos afines. - Manejo de herramientas de laboratorio para diagnóstico y reparaciones (multímetros, estaciones de calor, entre otros). Postúlese acá.

Impulsadora / Pereira

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000. Requisitos: - Experiencia mínima de 6 meses en ventas de mostrador o productos alimenticios. - Conocimientos en servicio al cliente. - Preferiblemente experiencia con alimentos no perecederos. Responsabilidades: - Apoyo en labores operativas. - Rotación de productos e inventarios. - Tasajeo del pollo. - Organización del producto en cuartos fríos y vitrinas. - Servicio al cliente y ventas. - Aseo general del sitio de trabajo. Envíe la hoja de vida acá.

Asesor por Chats en Redes Sociales

Salario: $ 1.423.500 a $ 5.000.000. Funciones principales: - Programación de movimientos para eventos y actividades. - Apoyo y coordinación en la organización de decoración e impresiones para eventos. - Entrega de wow moments y elaboración de informes. - Realización de pedidos y control de inventarios. - Mantenimiento del inventario en bodega. - Desarrollo y tabulación de encuestas mensuales a los invitados. Requisitos: - Formación técnica graduada en mercadeo, gestión documental o gestión administrativa. - Deseable experiencia en labores de apoyo a eventos, mercadeo o administrativas. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo aplicar a las vacantes?