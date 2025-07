“Saade es un orate”: Carlos Carrillo, director de la UNGRD, no se guardó nada y también criticó a Daniel Quintero

El director de la cuestionada Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, es conocido por dar declaraciones sin tapujos. En una entrevista de hace un par de días concedida a La Silla Vacía, el exconcejal de Bogotá volvió a atacar al polémico jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade.



“Cuando usted le da poder a un orate, pues empiezan a pasar este tipo de cosas ahí (...) Saade es un pastorcito belicoso”, expresó Carrillo.

Hace una semana, el funcionario ya había criticado al autodenominado pastor Saade: “¡Ya está bueno de payasadas! Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del Presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo Presidente ha dicho muchas veces que no le interesa”, dijo el director Carrillo en su cuenta de X.