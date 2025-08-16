Los detalles de la salida de Saade y otros secretos en De Buena Fuente

Alfredo Saade ya no estará más en el Gobierno. Su salida de Presidencia se dio por dos razones. Lo primero es que su comparación imprudente sobre las actividades de riesgo para referirse al magnicidio contra Miguel Uribe Turbay fue una molestia para el mandatario en un momento en el que él había llevado la vocería de las declaraciones del Gobierno. Lo segundo es que Saade estaba a punto de ser suspendido por la Procuraduría por posibles irregularidades en la firma del convenio de los pasaportes con Portugal y un abuso de la función de la Cancillería. En su reemplazo estará Raúl Molina, una persona de toda la confianza de la directora del Dapre, Angie Rodríguez.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4