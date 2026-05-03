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¿Atletas o máquinas? El debate tecnológico tras récord de Sawe

El récord de maratón fue impulsado por una revolución en la ingeniería del calzado con una zapatilla “mágica” junto a una nutrición extrema que desafía los límites de la fisiología humana.

  • El keniano Sabastian Sawe hizo historia en el Maratón de Londres al romper la barrera de las dos horas con un tiempo de 1h59:30. FOTO GETTY
    El keniano Sabastian Sawe hizo historia en el Maratón de Londres al romper la barrera de las dos horas con un tiempo de 1h59:30. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 44 minutos
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La barrera mítica de las dos horas voló por los aires en el maratón de Londres, una hazaña motivada por mejoras en el entrenamiento y la nutrición, pero también por el aporte tecnológico de las zapatillas con placa de carbono y espuma ultraligera.

Esas innovaciones han revolucionado las carreras en los últimos años y Londres, con sus 18 grados centígrados y ausencia de viento, fue un escenario perfecto: el keniano Sabastian Sawe, de 31 años, cruzó la meta frente al Palacio de Buckingham en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, delante del etíope Yomif Kejelcha (1h59:41). Ambos rebajaron el anterior récord mundial, que estaba en vigor desde octubre de 2023 y que había logrado en Chicago el keniano Kelvin Kiptum (2h00:35), fallecido en un accidente de coche.

Lea: Tras la hazaña de Sebastian Sawe, ¿quién es el colombiano más rápido en maratón?

Sawe y Kejelcha llevaron en la capital británica unas zapatillas de la marca Adidas: son las primeras por debajo de los 100 gramos (97 gramos), con una plantilla de 39 milímetros de espesor. Son indudables las mejoras de los métodos de entrenamiento, de recuperación física y de nutrición. Pero lo vivido en Londres no se explicaría seguramente sin la aparición en 2016 de las zapatillas de plantilla espesa y equipadas con láminas de carbono, que ayudan a tiempos nunca antes alcanzados.

La lámina de carbono actúa como un recurso y puede ayudar a reducir el cansancio en las carreras de larga distancia. Unidas a la espuma, la placa optimiza el efecto de amortiguación y mejora el bienestar del deportista. Los estudios al respecto han estimado en un 4% la ganancia en eficacia.

Una innovación regulada

Después de una serie de registros personales en 2019 gracias a la utilización de lo que algunos llamaron zapatillas “mágicas”, la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) decidió modificar las reglas sobre su uso.

La entidad, que durante un tiempo se vio sobrepasada por el fenómeno, fijó en 2020 que el espesor máximo de las plantillas debía ser de 40 milímetros y prohibió incluir más de una placa de otro material (lámina de carbono, plástico, etc). “El atletismo se ha construido sobre los récords batidos en los años 50 y 60 en el medio fondo. Hubo 30 por década, luego 10, después 5 y luego cada vez menos”, estima Jean-Claude Vollmer, especialista en el entrenamiento del maratón.

“La llegada de estas zapatillas de carbono y espuma fue una bendición para World Athletics. La implicación económica es tan importante que es imposible dar marcha atrás”, agrega.

¿Se puede llegar a comparar esta evolución tecnológica con la que vivió la natación con los bañadores de poliuretano, que fueron prohibidos en 2010 después de una avalancha de récords?

En aras de la transparencia

Frédéric Fabiani, referente de la maratón, que se interesa mucho por la nutrición, ha revisado al detalle la ingesta de glúcidos por parte de Sawe.

“Tomó 115 gramos de glúcidos por hora. Hace no mucho tiempo se apuntaba a consumir 60-70 gramos, a veces nos aventurábamos hasta 80-90. Es la primera vez que veo una toma tan alta”, subraya.

La hazaña de Sawe, un atleta desconocido en el maratón hace dos años, suscitó interrogantes, especialmente teniendo en cuenta que Kenia se ha visto salpicada en los últimos años por muchos casos de dopaje. El país africano registró 140 suspendidos por este motivo desde 2017, entre ellos Ruth Chepngetich, la actual plusmarquista mundial de maratón.

“Él ganó dos grandes maratones con 2h02 (Valencia y Londres en 2025). Con su crono en Londres es como si Armand Duplantis (plusmarquista mundial de salto con garrocha con 6,31 m) bate su récord por 12 centímetros de golpe”, compara Vollmer.

Sawe insistimos en que es transparente sobre la cuestión del dopaje, con un programa de controles financiado por su marca deportiva y realizado junto a la Unidad para la Integridad del Atletismo (AIU), la encargada de la lucha antidopaje en su deporte.

Siga leyendo: “Hay muchos chicos que corren más rápido”: Sabastian Sawe vaticinó que su récord de Maratón podría ser “roto” pronto, ¿cuándo?

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