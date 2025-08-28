x

Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter lideran el Festival Estéreo Picnic 2026: cartel completo y precios

El Festival Estéreo Picnic 2026 ya reveló su cartel oficial: además de los ya mencionados, el evento reunirá en Bogotá a artistas como Lorde, Interpol, Peso Pluma, Young Miko y Skrillex, en tres jornadas de música que se vivirán del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar.

  • El Festival Estéreo Picnic 2026 reunirá a miles de asistentes con tres días de música y diversidad artística, tal y como ocurrió en su versión anterior. FOTO Colprensa
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El Festival Estéreo Picnic 2026 reveló su cartel oficial y confirmó a Bogotá como la sede de su edición número XV, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar.

En contexto: Estéreo Picnic 2026: ya hay fechas oficiales y para el inicio de venta de boletería del festival

La organización anunció que la cita contará con artistas de talla mundial como Tyler, the Creator, The Killers y Sabrina Carpenter, quienes encabezarán cada una de las jornadas, consolidando al evento como uno de los más esperados de América Latina.

Los artistas que lideran el FEP

El line up incluye a figuras consagradas y emergentes de múltiples géneros. Entre los nombres más destacados figuran Skrillex, Deftones, Lorde, Peso Pluma, Young Miko, Doechii e Interpol, además de la presencia de referentes electrónicos como Kygo, Peggy Gou y Ben Böhmer.

La oferta también integra apuestas alternativas como The Whitest Boy Alive, Men I Trust, Royal Otis y Viagra Boys, lo que garantiza un cartel diverso en estilos y generaciones.

Asimismo, la organización recalcó que el festival regresa a su esencia de “los tres mejores días del año” en un escenario icónico de la capital, y que “El Ahora es para Siempre”, lema de esta edición, busca resaltar la conexión intergeneracional que caracteriza al encuentro.

FEP: precios y modalidades de boletería

Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma Ticketmaster bajo la modalidad “Creyentes”, que permite adquirir combos en distintas etapas.

Los precios generales para los tres días arrancan en $1.199.000 en la primera etapa y alcanzan los $1.699.000 en la cuarta.

Entérese de más: El Festival Estéreo Picnic se prepara para celebrar su 15 años

El abono VIP, por su parte, inicia en $3.485.000. Y se habilitó una zona de menores, cuyos paquetes tienen tarifas desde $1.081.000.

Un festival que cumple 15 años

El Festival Estéreo Picnic celebra en 2026 su decimoquinto aniversario. Nacido como una apuesta independiente en 2010, hoy es considerado un referente en la región, capaz de reunir en un mismo espacio a artistas globales y a proyectos emergentes del país.

Le puede interesar: Así fue el concierto de Olivia Rodrigo en el cierre del Festival Estéreo Picnic 2025

En su edición de 2025, por ejemplo, congregó a decenas de miles de personas durante cuatro jornadas, y ahora retorna con tres días de programación en un parque que simboliza el corazón cultural de Bogotá.

Utilidad para la vida