“Sacar a Trump”: las frases más polémicas de la entrevista de Petro en la que defendió a Maduro en medio de crisis con EE. UU.

A punto de terminar la entrevista que le concedió a Daniel Coronell, el jefe de Estado dijo que hay dos vías “cambiar a Trump, de diversas maneras, puede ser por el mismo Trump; si no, sacar a Trump”.

    Foto: Presidencia
Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Actualidad

hace 30 minutos
bookmark

La última frase que pronunció el presidente Gustavo Petro, en entrevista con el periodista Daniel Coronell este lunes, dejó más inquietudes o preocupaciones que certezas: “La humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump, de diversas maneras, puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sacar a Trump”.

Ahí acabó la entrevista justo antes de que Petro se reuniera con en su despacho con Jhon McNamara, el encargado de negocios de Estados Unidos, que hace las veces de embajador en nuestro país.

Noticia en desarrollo...

