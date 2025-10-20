“Sacar a Trump”: las frases más polémicas de la entrevista de Petro en la que defendió a Maduro en medio de crisis con EE. UU.

La última frase que pronunció el presidente Gustavo Petro, en entrevista con el periodista Daniel Coronell este lunes, dejó más inquietudes o preocupaciones que certezas: “La humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump, de diversas maneras, puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sacar a Trump”.

Ahí acabó la entrevista justo antes de que Petro se reuniera con en su despacho con Jhon McNamara, el encargado de negocios de Estados Unidos, que hace las veces de embajador en nuestro país.