Sacrifican tres cachorros de tigre siberiano en zoológico de Alemania tras abandono de su madre

El zoológico de Leipzig informó que Yushka, una tigresa y madre primeriza, cuidó inicialmente de sus tres cachorros nacidos el miércoles, pero a partir del jueves dejó de amamantarlos y se desentendió de ellos.
Durante dos días, los cachorros fueron debilitándose progresivamente, por lo que el personal veterinario decidió sacrificar a los animales para evitarles “una muerte por inanición”, explicó el veterinario Andreas Bernhard.
El director del zoológico, Jörg Junhold, señaló que la interrupción de la crianza sin motivo aparente es un comportamiento habitual en madres primerizas inexpertas dentro del reino animal.