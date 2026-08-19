SAE tiene nueva presidenta, ¿quién es y cuál es su vínculo con De la Espriella?

Diana Patricia Bravo Vélez asumirá la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, luego de que el Ministerio de Hacienda expidiera el Decreto 1255 del 19 de agosto de 2026 que oficializa el nombramiento a la vez que formaliza la salida de Amelia Pérez, quien ocupaba el cargo desde diciembre de 2024. Bravo es abogada, especialista en derecho administrativo y alta gerencia, y socia de la firma de servicios jurídicos De la Espriella Lawyers, en Barranquilla. Le puede interesar: Estas son las personas que iban a entrar al gobierno De la Espriella y se quedaron por fuera por su pasado con Petro Al frente de la SAE tendrá la responsabilidad de administrar los bienes incautados al crimen organizado y avanzar en una gestión eficiente de estos activos para beneficio de la ciudadanía.

Este es el recorrido profesional de la nueva directora de la SAE

Bravo Vélez cuenta con experiencia tanto en el sector público como en el ejercicio privado del derecho. Durante más de ocho años trabajó en la Fiscalía General de la Nación, donde ocupó cargos como fiscal delegada ante jueces penales municipales y directora seccional de Fiscalías. Incluso, en 2010 estuvo al frente de la Fiscalía en Barranquilla y participó en iniciativas de seguridad ciudadana en Atlántico, según registra en su LinkedIn. En el sector privado, ha estado vinculada a De la Espriella Lawyers, firma de la que es socia y en la que también se desempeñó como directora administrativa y jurídica. Además, fue catedrática de la Universidad Autónoma del Caribe. Su perfil profesional señala experiencia en derecho administrativo y gestión del sector público.

¿Cuáles son los retos al frente de la SAE?

Como presidenta de la SAE, tendrá a su cargo una entidad que administra bienes incautados o puestos a disposición del Estado, entre ellos inmuebles, vehículos, empresas, acciones y otros activos. La SAE puede comercializar, arrendar o vender estos bienes y recaudar los recursos que generen. También deberá garantizar el adecuado manejo y saneamiento de los activos. Uno de los principales retos de Diana Bravo al frente de esta empresa del Estado será mejorar la administración y aprovechamiento de los bienes incautados a organizaciones criminales y personas vinculadas con actividades ilícitas. El gobierno de Abelardo de la Espriella ha cuestionado la gestión de estos activos y ha planteado que pueden convertirse en una herramienta más efectiva para reparar a las víctimas.

Y otro de los retos, que está consignado en las propuestas del gobierno de Abelardo de la Espriella, indica fortalecer la extinción de dominio exprés para acelerar los procesos sobre bienes y recursos relacionados con economías ilegales y destinarlos al Fondo para la Reparación de las Víctimas. La misma estrategia estaría contemplada para recuperar, con mayor rapidez, bienes y dinero vinculados a hechos de corrupción. Sin embargo, hasta ahora no hay detalles de cómo funcionaría en la práctica la figura de extinción de dominio exprés, por lo que su implementación será uno de los principales desafíos de su gestión. Siga leyendo: MinVivienda ofrece disculpas por viaje a Santa Marta, pero insiste en que hace parte de su “naturaleza como padre”

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