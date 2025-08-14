x

SAE incautó mansión en Cartagena habitada por familiares de narco vinculado al Cartel de Sinaloa

El inmueble estaba relacionado con casos de explotación sexual y pornografía infantil, según reveló el organismo.

  En el video difundido por la entidad se muestra una lujosa propiedad con vista a la playa. FOTO: Captura de video, SAE
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que recuperó un lujoso inmueble incautado hace dos años al cartel de Sinaloa, ubicado en el norte de Cartagena, donde seguían residiendo familiares de un narcotraficante mexicano que cumplió condena en una prisión de Estados Unidos.

Según la entidad, la propiedad, con playa privada y lujos exclusivos, está vinculada a un proceso de extinción de dominio por presunta relación con explotación sexual y pornografía infantil. “Durante el operativo, se capturó a un hombre con orden judicial por el delito de concierto para delinquir”, indicó la SAE en su comunicado.

De acuerdo con una investigación publicada por el periódico El Tiempo, la vivienda —registrada a nombre de la sociedad ‘Inversiones La Lupana’— ya tenía medida cautelar por sospechas de que allí eran llevadas niñas menores de edad para ser sometidas a pornografía infantil y posteriormente trasladadas a México, donde habrían sido explotadas sexualmente por redes criminales.

La diligencia, adelantada por la Dirección Territorial Caribe de la SAE con apoyo de la Policía Nacional, buscaba garantizar la correcta administración de bienes incautados. Fue en este procedimiento que las autoridades sorprendieron a los ocupantes, entre ellos los familiares del capo, y detuvieron al hombre requerido por la justicia.

Lea también: En 2024 se registraron más de 48 casos de trata de personas en Medellín

“Reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad y la recuperación de bienes para destinarlos al servicio del pueblo colombiano”, señaló la SAE en un mensaje publicado en X. La entidad destacó que el inmueble pasará a control total del Estado, como un golpe a las estructuras del narcotráfico y sus operaciones ilícitas en el Caribe colombiano.

