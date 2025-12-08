Lo borraron: Liverpool tomó contundente decisión tras críticas de Mohamed Salah a Slot

El Liverpool anunció este lunes que Mohamed Salah se quedó fuera de la convocatoria para el partido del martes contra el Inter en Milán, dos días después de las duras críticas del delantero egipcio a los dirigentes del club y a su entrenador Arne Slot.
Tras quedarse por tercer partido consecutivo en el banquillo el sábado frente al Leeds (3-3), la estrella egipcia abrió la caja de Pandora, admitiendo que su relación con el entrenador Arne Slot está completamente rota.
“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada”, declaró El Faraón el sábado en Elland Road. “Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha puesto a los pies de los caballos. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa”, dijo por el nefasto inicio de temporada, con solo cuatro victorias en los últimos 15 partidos, contando todas las competiciones.