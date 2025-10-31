El dilema del Dapre: sin claridad sobre cómo girar el salario de Petro tras inclusión en la Clinton, ¿cuáles son las opciones?

El presidente Gustavo Petro sigue inquieto luego de una semana de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidiera incluirlo a él, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton, una sanción que conlleva severas restricciones financieras y limitaciones internacionales para los implicados.
De hecho, EL COLOMBIANO conoció que, por cuenta de esta medida, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Ministerio de Hacienda todavía no saben con certeza cómo se le pagará el salario a Petro desde el próximo mes.
Fuentes al interior del Gobierno confirmaron que, a hoy, no hay una alternativa definida y los asesores en derecho del Dapre siguen estudiando qué hacer. Para esa tarea tienen solo semanas, pues si bien el jefe de Estado ya recibió su pago correspondiente a octubre –antes del bloqueo–, no hay claridad de lo que viene en adelante.