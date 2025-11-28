Salario mínimo 2026: cifras de productividad e inflación apuntan a un alza del 6%, la mitad de lo que quiere Petro

La discusión sobre el salario mínimo para 2026 arrancará este lunes 1º de diciembre, fecha en la que se presentarán los insumos técnicos que servirán de referencia para el diálogo entre el Gobierno Nacional, los gremios empresariales y las centrales sindicales.
De cara a ese primer encuentro, ya hay varios indicadores fundamentales sobre la mesa. La inflación anual a octubre de 2025 se ubicó en 5,51% y la mesa de negociación está a la espera del dato correspondiente a noviembre, que el Dane divulgará el 5 de diciembre a las 6:00 p. m., cifra que servirá como uno de los principales insumos técnicos para definir el ajuste del salario mínimo.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la variación en los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares, es la referencia central para fijar incrementos salariales, pensionales y contractuales. En este proceso, su papel es garantizar que el aumento preserve el poder adquisitivo de los trabajadores.
Relacionado: Así quedó el calendario oficial para definir el salario mínimo de 2026
A estos elementos se suman las cifras de productividad publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Según la entidad, en el tercer trimestre de 2025 (año corrido), el valor agregado en volumen creció 2,91%, impulsado por los servicios de capital (0,76%), los servicios laborales (1,23%) y la contribución total de los factores (1,99%). Como resultado, la Productividad Total de los Factores (PTF) registró un aumento de 0,91% en lo corrido del año.