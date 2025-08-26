MinTrabajo reactivó la mesa de concertación del salario mínimo, ¿cuánto subiría para 2026?

El Ministerio del Trabajo anunció la reactivación del diálogo tripartito en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, instancia clave en la definición del salario mínimo.

La sesión fue presidida por el ministro de esa cartera, Antonio Sanguino, acompañado de sus viceministros Iván Daniel Jaramillo (Empleo y Pensiones) y Sandra Muñoz (Relaciones Laborales, encargada).

También participaron representantes de gremios como Andi, Fenalco, Acopi, Sac, Asobancaria, delegados de las centrales sindicales CUT, CGT, CTC, CPC y CDP, además de voceros de los ministerios de Hacienda, Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, el DNP, y la OIT.

El ministro resaltó que este espacio debe servir para un debate “real de política pública” y subrayó que la reforma laboral (Ley 2466 de 2024) se implementará con diálogo y concertación.

“El mensaje del presidente Gustavo Petro es dialogar desde el respeto, valorar los puntos que unen y avanzar en los derechos de los trabajadores”, dijo Sanguino.