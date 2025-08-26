x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

MinTrabajo reactivó la mesa de concertación del salario mínimo, ¿cuánto subiría para 2026?

El Gobierno reactivó la Comisión de Concertación para debatir la política salarial, mientras trabajadores y analistas anticipan el aumento del salario mínimo en 2026.

  • En medio de la instalación del Congreso de la República que se desarrolló el pasado 20 de julio, el mandatario colombiano confirmó que el incremento del salario mínimo para el año 2026 sería superior a la inflación anual, repitiendo el mismo patrón que se tomó en cuenta para 2025. FOTO: El Colombiano.
    En medio de la instalación del Congreso de la República que se desarrolló el pasado 20 de julio, el mandatario colombiano confirmó que el incremento del salario mínimo para el año 2026 sería superior a la inflación anual, repitiendo el mismo patrón que se tomó en cuenta para 2025. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 10 minutos
bookmark

El Ministerio del Trabajo anunció la reactivación del diálogo tripartito en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, instancia clave en la definición del salario mínimo.

La sesión fue presidida por el ministro de esa cartera, Antonio Sanguino, acompañado de sus viceministros Iván Daniel Jaramillo (Empleo y Pensiones) y Sandra Muñoz (Relaciones Laborales, encargada).

También participaron representantes de gremios como Andi, Fenalco, Acopi, Sac, Asobancaria, delegados de las centrales sindicales CUT, CGT, CTC, CPC y CDP, además de voceros de los ministerios de Hacienda, Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, el DNP, y la OIT.

Lea más: ¿Cuánto subiría el salario mínimo en 2026? Esta es la propuesta de Petro

El ministro resaltó que este espacio debe servir para un debate “real de política pública” y subrayó que la reforma laboral (Ley 2466 de 2024) se implementará con diálogo y concertación.

“El mensaje del presidente Gustavo Petro es dialogar desde el respeto, valorar los puntos que unen y avanzar en los derechos de los trabajadores”, dijo Sanguino.

Gustavo Petro dejó entrever a través de su discurso que “aprovechará” su último año de mandato para hacer un incremento importante del salario mínimo.
Gustavo Petro dejó entrever a través de su discurso que “aprovechará” su último año de mandato para hacer un incremento importante del salario mínimo.

En desarrollo...

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida