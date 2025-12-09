Sindicatos piden alza del 16% del salario mínimo para 2026 en Colombia; destapan la primera cifra oficial

Con este planteamiento, los sindicatos buscan marcar el ritmo de la discusión y fijar un punto de partida alto para una negociación que, como cada año, enfrenta tensiones.

La negociación del salario mínimo para 2026 entró en materia. Las centrales obreras presentaron oficialmente, dentro de la mesa de concertación laboral y salarial, una propuesta de incremento del 16% , convirtiéndose en la primera cifra concreta del proceso.

De aprobarse la propuesta sindical, el salario mínimo tendría un incremento de $227.760 frente al monto actual. Esto llevaría el salario básico mensual a una cifra considerablemente más alta.

Si al aumento se le suma el subsidio de transporte, el ajuste total sería de $259.760, lo que daría como resultado un ingreso mensual de $1.883.260 para los trabajadores que devengan el mínimo y reciben este auxilio.

Cabe recordar que uno de los ejes centrales de la negociación es el concepto de salario mínimo vital y móvil, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, la propuesta de las centrales obreras va “muy de la mano” con el reciente informe de ese organismo.

Los trabajadores han defendido con fuerza este enfoque, que no solo aplica para Colombia, sino para todos los países miembros de la OIT, adscrita a Naciones Unidas. Además, recordó el ministro, este concepto está incorporado en la Constitución Nacional.

En términos simples, el salario mínimo vital y móvil busca que el ingreso permita cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia en condiciones de dignidad, y que se ajuste para no perder poder adquisitivo frente a la inflación y el costo de vida.

Noticia en desarrollo...