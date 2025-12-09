Sindicatos piden alza del 16% del salario mínimo para 2026 en Colombia; destapan la primera cifra oficial

La negociación del salario mínimo para 2026 entró en materia. Las centrales obreras presentaron oficialmente, dentro de la mesa de concertación laboral y salarial, una propuesta de incremento del 16%, convirtiéndose en la primera cifra concreta del proceso.
Con este planteamiento, los sindicatos buscan marcar el ritmo de la discusión y fijar un punto de partida alto para una negociación que, como cada año, enfrenta tensiones.
