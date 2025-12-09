x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Sindicatos piden alza del 16% del salario mínimo para 2026 en Colombia; destapan la primera cifra oficial

Las centrales obreras destaparon su carta y pidieron subir 16% el salario mínimo 2026, mientras empresarios aún guardan silencio en la mesa oficial.

  • Reunión este martes 9 de diciembre de la mesa de concertación del salario mínimo, en donde participaron las centrales obreras y sindicatos. FOTO: MinTrabajo.
    Reunión este martes 9 de diciembre de la mesa de concertación del salario mínimo, en donde participaron las centrales obreras y sindicatos. FOTO: MinTrabajo.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 12 minutos
bookmark

La negociación del salario mínimo para 2026 entró en materia. Las centrales obreras presentaron oficialmente, dentro de la mesa de concertación laboral y salarial, una propuesta de incremento del 16%, convirtiéndose en la primera cifra concreta del proceso.

Con este planteamiento, los sindicatos buscan marcar el ritmo de la discusión y fijar un punto de partida alto para una negociación que, como cada año, enfrenta tensiones.

Puede leer: Si el salario mínimo sube más de 10%, como sugiere el Gobierno Petro, reducir la inflación será “más difícil y costoso”

¿Cuánto subiría el salario mínimo con un aumento del 16%?

De aprobarse la propuesta sindical, el salario mínimo tendría un incremento de $227.760 frente al monto actual. Esto llevaría el salario básico mensual a una cifra considerablemente más alta.

Si al aumento se le suma el subsidio de transporte, el ajuste total sería de $259.760, lo que daría como resultado un ingreso mensual de $1.883.260 para los trabajadores que devengan el mínimo y reciben este auxilio.

Cabe recordar que uno de los ejes centrales de la negociación es el concepto de salario mínimo vital y móvil, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, la propuesta de las centrales obreras va “muy de la mano” con el reciente informe de ese organismo.

Los trabajadores han defendido con fuerza este enfoque, que no solo aplica para Colombia, sino para todos los países miembros de la OIT, adscrita a Naciones Unidas. Además, recordó el ministro, este concepto está incorporado en la Constitución Nacional.

En términos simples, el salario mínimo vital y móvil busca que el ingreso permita cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia en condiciones de dignidad, y que se ajuste para no perder poder adquisitivo frente a la inflación y el costo de vida.

Noticia en desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida