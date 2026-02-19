x

MinTrabajo confirma que decreto provisional del salario mínimo mantendrá aumento del 23,7%

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que espera que este sea el porcentaje que se conserve durante todo el año.

  • Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Foto: Colprensa
    Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Foto: Colprensa
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 12 minutos
bookmark

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el decreto provisional del salario mínimo mantendrá el incremento del 23,7%, tras la medida cautelar adoptada por el Consejo de Estado que suspendió temporalmente sus efectos.

“Para tranquilidad de los trabajadores y de los empresarios, el presidente de la República ha decidido, y así lo hemos acordado con el ministro de Hacienda, mantener el 23,7%. Ojalá sea el porcentaje que se conserve durante todo el año”, afirmó Sanguino.

El jefe de la cartera laboral agregó que este mensaje también debería ser tenido en cuenta por el Consejo de Estado, que, según dijo, deberá pronunciarse de fondo sobre 38 demandas de nulidad presentadas “en su mayoría por sectores empresariales como Fenalco”.

Noticia en desarrollo...

