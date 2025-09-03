¿Habrá decreto como dijo Petro o acuerdo? MinTrabajo aclaró cómo será el salario mínimo 2026

El presidente, Gustavo Petro, encendió de nuevo la discusión de lo que será el salario mínimo 2026 al afirmar que el próximo 31 de diciembre despedirá el año con “un buen decreto de elevación del salario mínimo”.
La frase generó dudas sobre si la negociación quedaría a un lado y si el incremento para 2026 se impondría directamente desde la Casa de Nariño.
Lea más: MinTrabajo reactivó la mesa de concertación del salario mínimo, ¿cuánto subiría para 2026?
Para aclarar el asunto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, precisó que no se trata de eliminar la mesa de concertación, sino de recordar que, en caso de que no haya acuerdo entre empresarios y trabajadores, la Constitución y la ley facultan al presidente para fijar el aumento por decreto.