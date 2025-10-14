Centrales obreras aspirarían a un aumento de dos dígitos para el salario mínimo de 2026

Faltan cerca de dos meses para conocer cuál será la cifra del aumento del salario mínimo para 2026. Y si bien, todavía no hay propuestas de manera oficial, se conoció que las centrales obreras aspirarían a un aumento de por lo menos el 10%.
Así lo dio a conocer Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en conversación con EL COLOMBIANO.
El líder sindicalista precisó que todavía no hay una cifra oficial sobre la propuesta que presentarán ante la Comisión Nacional de Concertación, la cual deberían presentar a mitad de noviembre. Sin embargo, Arias sostuvo que los sindicatos aspirarían a un incremento de dos dígitos para el próximo año.
Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500, más un auxilio de transporte de $200.000.