Si el salario mínimo sube más de 10%, como sugiere el Gobierno Petro, reducir la inflación será “más difícil y costoso”: gerente de BanRep

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, puso el dedo en la llaga en uno de los debates más sensibles del cierre de año: el ajuste del salario mínimo.
Según el directivo, si el incremento se acerca a lo que ha sugerido el Gobierno (la propuesta es por encima del 10%), “reducir la inflación será más difícil y más costoso”, especialmente en un país que ya completa cinco años sin cumplir la meta del 3%.
Villar lanzó la advertencia durante el foro “Perspectivas Económicas 2026: Vamos por la remontada”, organizado por Corficolombiana, donde hizo un diagnóstico crudo del panorama macroeconómico y del giro inesperado que ha tenido la economía colombiana desde finales de 2024.
