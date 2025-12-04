Si el salario mínimo sube más de 10%, como sugiere el Gobierno Petro, reducir la inflación será “más difícil y costoso”: gerente de BanRep

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, puso el dedo en la llaga en uno de los debates más sensibles del cierre de año: el ajuste del salario mínimo. Según el directivo, si el incremento se acerca a lo que ha sugerido el Gobierno (la propuesta es por encima del 10%), “reducir la inflación será más difícil y más costoso”, especialmente en un país que ya completa cinco años sin cumplir la meta del 3%. Villar lanzó la advertencia durante el foro “Perspectivas Económicas 2026: Vamos por la remontada”, organizado por Corficolombiana, donde hizo un diagnóstico crudo del panorama macroeconómico y del giro inesperado que ha tenido la economía colombiana desde finales de 2024. Puede leer: Esto es lo que subirá en el 2026 con el alza del salario mínimo que está en negociación

El giro de diciembre de 2024: un aumento que cambió el rumbo

El gerente recordó que todo cambió en diciembre de 2024. En ese momento, el salario mínimo tuvo un ajuste que, sumando el auxilio de transporte, terminó siendo cercano al 11%, muy por encima de la inflación observada y de la meta del Banco Central. Ese incremento, que se empezó a aplicar en enero de 2025, rompió las previsiones de normalización rápida de la inflación y abrió la puerta a un año mucho más complejo para la política monetaria. Villar reconoció que el Emisor tenía un diagnóstico más optimista, se esperaba que la inflación bajara con fuerza y que las tasas pudieran reducirse de manera sostenida. Las proyecciones de entonces hablaban de una inflación de 3,7% para diciembre de 2025 y 3,4% para finales de 2026. Pero todo se volteó.

Le puede interesar: Salario mínimo 2026: cifras de productividad e inflación apuntan a un alza del 6%, la mitad de lo que quiere Petro Lo que ocurrió fue lo contrario. La inflación no bajó, se estancó alrededor de 5,2% y recientemente subió a 5,5%, la cifra más alta de la OCDE después de Turquía. Ese frenazo también contaminó las expectativas. Para 2025, entre 5,1% y 5,3%; y para 2026, alrededor de 4,4%. Si esos pronósticos se cumplen, Colombia entrará en su sexto año consecutivo sin alcanzar la meta del 3%, un golpe directo a la credibilidad del Banco Central.

Salario mínimo, demanda interna y un riesgo fiscal encendido

Villar explicó que la economía está mostrando señales de “exceso de demanda”, es decir, está creciendo más rápido de lo que debería en un momento de presiones inflacionarias. En ese contexto, advirtió que aumentar el salario mínimo por encima de lo razonable empuja aún más los precios. “Hace más difícil y más costoso bajar la inflación”. El panorama se complica con otros factores: 1. El impacto del salario mínimo: El costo de contratar a un trabajador de salario mínimo subió cerca del 11% en 2024. Si en 2026 ocurre algo similar, la junta del Banco tendría menos espacio para bajar tasas de interés. 2. Un deterioro fiscal acelerado: A finales de 2024, el país aún confiaba en la regla fiscal, con un déficit estimado de 5,6% del PIB. Pero luego el déficit superó ese nivel y finalmente la regla fiscal fue suspendida por tres años. El Marco Fiscal proyectó un déficit para 2025 de 7,2% del PIB, cifra que siguió ampliándose por mayores gastos y menores ingresos. Entérese: Gerente del Banrep asegura que aumento ‘desbordado’ del salario mínimo “se ha vuelto costumbre y hace más difícil bajar la inflación

Petro responde con dureza: “¡Mamola!”