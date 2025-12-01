“Se comporta más como opositor político”: dura respuesta del MinTrabajo al presidente de Fenalco por retirarse de mesa del salario mínimo

La instalación de la mesa tripartita que definirá el salario mínimo de 2026 comenzó con una silla vacía y un ambiente cargado de tensión.
La ausencia de Fenalco, uno de los gremios más influyentes del país, marcó el pulso de una jornada en la que Gobierno, sindicatos y empresarios escucharon los primeros indicadores del Dane y empezaron la discusión sobre el factor de productividad, pieza clave para calcular el ajuste del próximo año.
Durante cerca de cuatro horas, las partes revisaron datos y escenarios, mientras el gremio de los comerciantes mantenía su decisión, no participar de la negociación.
