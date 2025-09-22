Salario mínimo en Colombia podría subir a $1.600.000 en 2026

El aumento del salario mínimo es debate cada año, pero en esta ocasión la especulación comenzó más temprano. Desde julio, el presidente Gustavo Petro y varios miembros de su gabinete han dejado claro que el ajuste para 2026 será significativo.
Recientemente se reveló un estudio que vaticina que el salario mínimo podría llegar a $1.600.000 en 2026, lo que representaría un incremento de 12,4 % frente al año anterior y un aumento real —descontando la inflación— superior al 7 %, un nivel no visto en cuatro décadas.
La proyección pertenece al equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.
Hay que recordar que actualmente ese pago se encuentra en $1.423.500. Eso sin contar el auxilio de transporte, que se ubica en $200.000.
El informe indica que este escenario no sería inusual: en los últimos cuatro gobiernos, el aumento real del salario mínimo en el último año de mandato siempre ha superado a los incrementos de los tres años previos. Durante la administración de Iván Duque, por ejemplo, el último ajuste casi duplicó el promedio de los anteriores.