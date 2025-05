Doscientas personas se tomaron las calles de Venezuela en el día del trabajador. ¿La razón?, desde 2022 su salario no aumenta, mientras que los bienes y servicios sí. Los carteles y las consignas de las marchas aseguraban que en el país, viven en “hambre y miseria”.

Y es que, el salario sigue perdiendo valor: en 1998 era de 300 dólares, actualmente es de 1,58 dólares. En cuanto al monto actual, si se logra cambiar en casas de cambio oficiales, traduce en apenas 135 bolívares (VES). Una libra de arroz vale 105 VES, una cubeta de huevos vale 325 VES.

En caso de no conseguir hacer el cambio en lugares oficiales, el monto puede ser menor, puesto que en el mercado negro, los dólares son comprados a menor precio.

“Me sobra mucho mes al final del sueldo”, “Murió el salario”, “Sin salario aumenta la migración”, “No más bonos, salarios dignos ya”; “Sin salarios no hay utilidades ni vacaciones”, “QEPD salario”, se leía en varias de las pancartas.

Lea más: Human Rights Watch acusó a EE. UU. y El Salvador de la “desaparición forzada” de deportados venezolanos