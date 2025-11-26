Salario mínimo: estos son los indicadores que marcan la agenda en las mesas de diálogo

Se aproxima el final de año y eso quiere decir que ya empieza la discusión por el aumento del salario mínimo. La mesa de concertación entre el Ministerio de Trabajo, empresarios y centrales obreras comenzará el próximo lunes 1 de diciembre donde tendrán hasta el 30 del último mes del año para acordar el aumento que habrá o si finalmente el Gobierno lo tendrá que hacer vía decreto, como sucedió este año.
Para evaluar qué tanto será el aumento, las discusiones se deberán fijar en indicadores como el de mercado laboral (empleo, desempleo, informalidad), índice de precios al consumidor (inflación) y productividad total de los factores, todos estos otorgados por el Dane.
