Salario mínimo: la CUT llevará propuesta de incremento de al menos un 10% a mesas de diálogo

Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), volvió a referirse al debate sobre el salario mínimo del próximo año y confirmó que la propuesta sindical será de dos dígitos, tal como semanas atrás le había adelantado a EL COLOMBIANO. Esta vez, el anuncio llegó acompañado de un mensaje clave, pues las tres centrales obreras (CUT, CGT y CTC) presentarán una propuesta unificada, a través del Comando Nacional Unitario.

El pronunciamiento se dio luego de que se confirmara que el 1 de diciembre se instalará la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales, instancia que abrirá oficialmente la discusión del salario mínimo de 2026.

“Vamos a la Comisión de manera unificada; el Comando Nacional Unitario definirá sus propuestas concretas. Estamos diciendo, eso sí, que el incremento tiene que ser de dos dígitos”, señaló Arias, anticipando las cartas con las que los sindicatos llegarán a la mesa de negociación con empresarios y Gobierno.

Le puede interesar: Le puede interesar: Centrales obreras aspirarían a un aumento de dos dígitos para el salario mínimo de 2026