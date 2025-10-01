Salarios en Colombia crecieron 7,1% en 2025, pero quedaron por debajo del año pasado, según Acrip

En 2025, los salarios en Colombia registraron un incremento promedio del 7,1%, según la más reciente Investigación Nacional de Salarios y Beneficios realizada por la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP, en su edición número 50. Aunque nueve de cada diez empresas confirmaron haber hecho aumentos, el porcentaje es casi tres puntos porcentuales menor al del año pasado, cuando el ajuste alcanzó el 10,8%.

El estudio, que consultó a 224 organizaciones en todo el país, reveló que este aumento estuvo por debajo del reajuste del salario mínimo legal vigente (9,5%). Entre las principales razones para realizar incrementos, el 45,6% de las compañías citó el ajuste al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el 19% lo relacionó con los resultados financieros, un 15,8% con el aumento del SMLV y un 9,6% con el desempeño de sus colaboradores.

Le puede interesar: El 94 % de los empleados permanece más tiempo en una empresa que invierte en su desarrollo